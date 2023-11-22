Çoğu insan doğanın dengesi açısından oldukça faydalı olarak gördüğü kar yağışının neden önemli olduğunu, doğa ve insan hayatı için nasıl bir denge sağladığını ve nelere iyi geldiğini ise ayrıntılı olarak bilmiyor. Kar günümüzde insanların bolca resim çektirdiği, kayak yaptığı ve üzerinde çeşitli aktivite ve oyunların oynandığı bir algı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi okuyacağınız haberde, karın dünya ve insan yaşamı açısından neden önemli olduğunu öğreneceksiniz…

SUYUN ANA KAYNAĞI

Kar öncelikle, tarım toprağının koruması ve nemli tutulmasında büyük bir görev üstleniyor. Her kuraklık döneminde gündeme gelen barajlarda ki su oranı her zaman yağmurlarla özdeşleştiriyor. Aslından bu barajları sadece yağmurlar değil, nehirleri besleyen karlar da dolduruyor. Kış boyunca toprak ve bitkileri donmaktan koruyan kar, ilkbaharda sıcaklığın artmasıyla eriyerek nehirlere ulaşıyor. Yine barajlara yağan karlarda su kaynaklarının artmasını sağlıyor.

Yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin ana kaynağı olan kar, özellikle dağlarda bulunan kaynakları direk besleyen en büyük etken. Bugün günümüzde damacana ya da pet şişelerde satışı yapılan kaynak sularının ana kaynakları karla besleniyor. Başta Uludağ ve ülkenin dört bir yanında bulunan yüksek rakımlarda karın yağması ile bu kaynaklar ciddi anlamda beslenmiş oluyor.

TOPRAK VE BİTKİLERİ YALITIYOR

Toprağı kusursuz bir şekilde yalıtan kar, buz gibi havalarda bitkilerin zarar vermesini önlüyor. Kar, , bitkilerin üzerinde ince bir hava tabakası bırakarak, bu bölgeyi 0 °C olacak şekilde örtüyor.

NEM VE AZOT SAĞLAYICI

Kış boyunca toprak nemini korumaya yardımcı olan kar, üzerinde bulunan amonyakları erimesiyle birlikte toprakta bırakıyor. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılıyor. Kar bir nevi bitkilere bir tür gübre desteği sağlıyor.

TOHUM YAYIYOR

Karın halk tarafından bilinmeyen en büyük özelliklerinden biride yağdıkça tohumların toprakla daha iyi temas kurmasına da yardımcı olmasıdır.

İKLİM DÜZENLEYİCİSİ

Karın yağmaması aslında bir nevi dünya düzeninin bozulmasını ciddi tetikleyebilir. Kar yağışının olmaması demek toprağın donması, izolasyonun olmaması yani kısacası bitkilerin ciddi anlamda zarar görmesi demektir. Bu nedenle kar iklim düzenleyicisi görevini de üstlenmektedir.

BİTKİLERİ BESLİYOR

Sulama sayesinde beslendiği düşünülen toprağın en büyük besleyicileri karlardır. Sular yüzey akışıyla kaybolduğundan karlar yavaş yavaş sızmak suretiyle daha önemli hale geliyor.

Bu açıdan kar, bitkileri muazzam bir şekilde besler.

MİNERAL DEPOSU

Karın en önemli özelliklerinden biride mineral deposu olmasıdır. Kalsiyum, magnezyum ve demir gibi elementler karın çözülmesiyle toprağın ihtiyacı olan elementler karşılanmış oluyor.

MİKROP DÜŞMANI MI?

Kar yağışlarının günümüzde havayı temizlediği ve mikropları yok ettiğine inanılıyor. Bunun nedeni ise mikropların soğuk havada yaşamlarını sürdüremez olmalarıdır. Bir başka bakış açısıyla ise kar yağdıkça havadaki kirliliği de beraberinde yeryüzüne indirerek daha temiz bir havanın oluşmasını sağlamış olmasıdır. Ancak bu durum insan üzerinde farklı bir tepkimeye neden oluyor. Soğuktan kaçan mikroorganizmalar kış aylarında insanların kümelendiği sıcak ortamlarda çoğalarak bulaşma yoluyla kötü sonuçlar doğurabiliyor.