Uzayın derinliklerinden gelen gizemli sinyaller, bilim insanlarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Dünya'dan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan iki dev kara delik, düzenli aralıklarla garip ışık parlamaları yayıyor. Bu ışık patlamalarının nedeni ise bilim dünyasında büyük bir merak konusu oldu.

Milenyum Astrofizik Enstitüsü'nde (MAS) görev yapan baş araştırmacı ve bilim insanı Lorena Hernández-García, Space.com'a yaptığı açıklamada, "Bu daha önce gördüğüm her şeyden çok farklı." dedi.

Araştırmacılar, kara delik çiftinin geniş bir gaz bulutu içerisinde döndüğünü ve gaz bulutuyla etkileşimlerinin aslında alışılmadık parlamaları tetiklediğini öne sürüyorlar. Bu da bunun türünün ilk gözlemi olduğunu gösteriyor.

Gök bilimciler, kara delik parlamalarıyla ilgili ilk ipucunu 2021 yılının Mart ayında aldılar. Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi'ndeki Zwicky Geçici Tesisi (ZTF), kuzey gökyüzünde bazı parlak nesnelerin varlığını gösteren veriler üretti.

Araştırmacılar, ilk başta bunun bir süpernova (bir yıldızın ölümünden kaynaklanan parlak bir patlama) olduğuna inandı.

Ancak, olayın tekrar tekrar gerçekleştiğini fark ettiklerinde, bunu bazı galaksilerin merkezinde bulunan süper dev kara delikler olan aktif galaktik çekirdek (AGN) olarak yeniden adlandırdılar.

Ancak araştırmacılar İspanya, Hindistan ve Meksika'daki gözlemevlerinden alınan spektral veriler sonucunda oluşan M şeklindeki deseni incelediklerinde, desenin her iki ila üç ayda bir oluştuğunu fark ettiler.

Bu davranış tipik bir AGN ile uyuşmuyordu ve bu da onları bu açıklamayı da dışlamaya zorladı.

Verilerden gelen desenler ayrıca bir gelgitsel bozulma olayının (TDE) herhangi bir belirtisini göstermedi. Böyle bir olay, bir kara deliğin yoğun çekimi tarafından aniden çekilen bir yıldızdan gelen parlak ışık flaşlarıyla sonuçlanır.

Kara delik çifti, Samanyolu'ndan yaklaşık bir milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi olan 2MASX J21240027+3409114'ün merkezinde yer almaktadır. Kara delikler şu anda birbirlerinden 25 milyar km uzaklıkta bulunuyor.

M şeklindeki spektral desen, muhtemelen gaz ve tozla dolu bir uzayda olduklarını gösteriyor.

Dahası, bulundukları galaksi olan 2MASX'in de başka bir komşu galaksiyle birleşmesi muhtemel. Araştırmacılara göre, dev gaz bulutlarının oluşumu birleşen galaksilerde yaygın bir olgu.

Ek olarak, spektral veriler kara delik çiftinin 1,5 ila 2 güneş kütlesi (yani Güneş'in kütlesinin iki katı) kadar gaz yuttuğunu gösteriyor. Tüm bu faktörler kara deliklerin devasa bir gaz bulutunda döndüğünü bize söylüyor.

Ancak, hiçbir gelişmiş teleskop veya başka bir teknoloji parçası bu kadar uzak gaz bulutlarını gözlemleyemez. Çalışmanın yazarları şimdi bu olasılığı doğrulayabilecek gözlemlerle karşılaşmayı umuyor.