Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga Beldesi’nde altyapı çalışmalarında asbestli borularla, yetersiz kanalizasyon ve su hatlarının tamamen değişerek, Karabiga’nın 70 yılını kurtardıklarını söyledi. Başkan Elbi, altyapı çalışmaları biten yerlerde üst yapı çalışmalarıyla 5 bin metrekare taş döşendiğini de belirtti. Elbi, “Nasıl 5 yıl önce Karabigamız için aşkla, şevkle çalışıyorsak, yine aynı şekilde Karabigamız için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim sloganımız vardı, bu laf olsun diye söylenen bir şey değil. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz diye. Bu 5 yılda inşallah o şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mahalli İdareler Seçimlerinden AK Parti’den tekrar Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, seçimin ardından çalışmalara başladı. Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz gelen belde de alt ve üst yapı çalışmalarında da büyük bir ilerleme kaydedildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken mavi bayraklı plaja sahip Karabiga beldesinde Başkan Ahmet Elbi, altyapı çalışmalarında asbestli borularla, yetersiz kanalizasyon ve su hatlarının tamamen değişerek, Karabiga’nın 70 yılını kurtardıklarını söyledi. Belde de altyapı çalışmaları biten yerlerde ise üst yapı çalışmalarıyla 5 bin metrekare taş döşendi.

Karabiga için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde İller Bankası ortaklığıyla yüzde 50 hibeyle köklü bir alt yapıya girmiş olduk. O altyapı da da Karabiga’mızın gelecek 70 yılını kurtarmış olduk. Yani asbestli borularıyla, yetersiz kanalizasyonuyla, su hatlarının tamamen değişmesinin yanı sıra Karabiga’mız için çok önemli olan doğalgaz hizmetini, konforu getirmiş olduk. Doğalgaz tamamen bitti ama altyapı da yüzde 85’lerdeyiz. Biten yerlerde üst yapımızda taş döşemesine başladık. Seçimden hemen sonra bu zamana kadar 5 bin metrekare taş döşedik. Bu çalışmaları altyapının bittiği yerde hızla devam edeceğiz. Haziran ayı içinde de çok sık kullanılan yeni oluşturduğumuz plaj sahamız var. Plaj sahamızdan Karabiga içine gelen yolu da aşırı toz şikayeti olduğu için burasını da satı kaplamasını yapacağız. Buradan Karabigalı vatandaşlarımıza müjdesini vermiş olalım. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aynı kararlılıkla hizmet etme çabası içerisindeyiz. Biz seçmenimize bize tekrar güvendiği için, tekrar göreve getirdiği için teşekkür ediyoruz. Onları mahcup etmeyeceğimizden emin olabilirler. Nasıl 5 yıl önce Karabiga’mız için aşkla, şevkle çalışıyorsak, yine aynı şekilde Karabiga’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim sloganımız vardı, bu laf olsun diye söylenen bir şey değil. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz diye. Bu 5 yılda inşallah o şekilde devam ettireceğiz” dedi.