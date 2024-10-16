Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Elbi “Yorulmadan ve duraksamadan 24 saat çalışarak söz verip hayal ettiğimiz tüm hizmetleri tek tek yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz”dedi.

Karabiga’da Belediye Hizmet Binası karşısındaki alanda çalışmalarına başlanan Yazlık Düğün Salonu hızla devam ediyor. İlk olarak Sosyal Tesisi tamamlanan alanda şimdi ise Yazlık Düğün Salonu için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Buradaki çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Ahmet Elbi ekiplerden bilgi aldı.

Karabiga’da altyapı çalışmalarının tamamen bittiği sokaklarda üstyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği sokaklarda Kilit parke taş ve bakım onarım çalışmaları belediye ekiplerince sürüyor. Başkan Ahmet Elbi de çalışmaları bizzat yerinde takip ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Elbi şunları söyledi:

“Karabiga’mızda her alanda hemşehrilerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Karabiga’mız için yeni bir sosyal alan olacak ve hem de hemşehrilerimiz için modern bir yazlık düğün salonunu kazandırmak için çalışmalarımıza başlamıştık. Belediye Hizmet Binamızın karşısında bulunan parkta ilk olarak sosyal tesisin inşasını tamamladık. Ardından da yazlık düğün salonu için düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hızla başladık. Çalışmaları hızla tamamlayarak hemşehrilerimize kazandıracağız. Altyapı çalışmalarının tamamen bittiği sokaklarımızdan başlayarak üstyapı çalışmalarına da hız kesmeden başlamıştık. Yorulmadan ve duraksamadan 24 saat çalışarak söz verip hayal ettiğimiz tüm hizmetleri tek tek yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.Fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.