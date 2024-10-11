11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde, ilçe genelindeki açık hava reklam alanlarında, ünlü tarihçi, yazar ve liderlerin kadınlar, çocuklar ve diğer canlılar hakkında söyledikleri sözler yer aldı. Bu uygulama, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Toplumda yaşanan şiddet olaylarının yarattığı derin üzüntü üzerine, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçe genelindeki reklam panolarında bu sözleri paylaşarak bir farkındalık oluşturmayı hedefledi. Başkan Karabatı, "Bu acı olaylar karşısında bir birey, bir baba, bir eş ve belediye başkanı olarak sorumluluk hissediyorum. Tarihe damga vurmuş isimlerin sözleri, sevgi ve hoşgörünün önemini vurguluyor. Sevgi, diller ve zamanlar değişse de evrenseldir. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara duyduğumuz sevgi, toplumu birleştiren en güçlü bağdır," dedi.

Karabatı, artan şiddet vakalarının unutulan değerlerin bir yansıması olduğunu vurguladı. Kadınların kaygılı ve güvensiz hissettiğini, çocukların yaşam hakkının tehdit altında olduğunu ve hayvanların insanlığa yakışmayan bir şekilde şiddete maruz kaldığını belirtti. "Kadına, çocuğa ya da hayvana yönelik her saldırı, insanlığa yapılan bir saldırıdır. Bir toplumun gelişmişliği, çocuklarına ve diğer canlılara nasıl davrandığıyla ölçülür," diye ekledi.

Karacabey Belediyesi’nin açık hava reklam alanlarındaki bu önemli mesajlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.