Karacabey Belediyesi, Tüm Engelliler Kültür Sanat Dayanışma ve Spor Derneği iş birliği ile gerçekleştirdiği çalışma çerçevesinde Karacabey’deki engelli vatandaşlar için Avşa Adası’na bir gezi düzenledi. Yapılan gezide özel bireyler keyifli bir gün geçirmenin tadını doyasıya çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen gezide Tüm Engelliler Kültür Sanat Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Cavide Sayyat ve dernek üyeleri yer aldı. Avşa Adası’nda oldukça güzel bir gün geçiren katılımcılar, adayı günübirlik gezerek keyifli anlar yaşadı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Derneğimizle birlikte güzel bir geziye imza attık. Oldukça güzel bir etkinlik oldu. Engelli vatandaşlarımızla yılın sadece bir günü değil yıl boyu beraberiz. Çeşitli etkinlikler aracılığıyla bir araya geliyoruz. Artık bunu her yıl farklı rotalarda yapacağız” dedi. Özkan, farklı rotalarda yeni geziler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Oldukça güzel ve keyifli anların yaşandığı bir gezi oldu

Geziden dolayı memnuniyetini dile getiren Tüm Engelliler Kültür Sanat Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Cavide Sayyat da, “Oldukça güzel ve keyifli anların yaşandığı bir gezi oldu. Bu güzel gezi için Karacabey Belediye Başkanımız Ali Özkan’a sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.