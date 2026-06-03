Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan üniversite adayları için ücretsiz TYT ve AYT Deneme Sınavı düzenleyecek. YKS'ye kısa süre kala önemli bir hazırlık niteliği taşıyan TYT deneme sınavı, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. AYT deneme sınavı ise 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Her iki deneme sınavı da; Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nde eş zamanlı olarak uygulanacak. Üniversite adayları, YKS'ye en yakın şartlarda kendilerini test etme fırsatı bulacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek deneme sınavları için başvurular 5 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitimin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu vurguladı. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik her yıl çeşitli projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, 'Gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Sunduğumuz desteklerle sınav sürecindeki öğrencilerimize akademik başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin elde edeceği başarılar, hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceğini güçlendiren en önemli kazanımlardan biridir. Gençlerin hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her zaman yanındayız. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.