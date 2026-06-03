Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözleri hiç görmeyen kızıyla birlikte yaşayan bir vatandaşın doğalgaz borcunu ödeyemediğini duyurdu.

Paylaşımda, vatandaşın 20 bin 663 TL tutarındaki doğalgaz faturasını karşılamak isteyen hayırseverlerin destek olabileceği belirtildi. Muhtar Ayar, ödeme yapmak isteyenlerin faturada yer alan abone numarası üzerinden işlem yapabileceğini ifade ederek, ödeme sonrası dekontun kendisine iletilmesini rica etti.

Hasan Ayar şu ifadeleri kullandı:

Gözleri hiç görmeyen kızıyla beraber yaşayan bir vatandaşımızın durumu kötü. Doğalgaz borcunu ödeyemiyor 20.663 TL ödemek isteyen hayırsever, faturada abone no yazıyor dekontu bana atarsanız memnun oluruz.