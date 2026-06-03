Mutlak Butlan kararının etkisinde olan CHP’de sular durulmuyor. Kendini Grup Başkanı seçtiren Özgür Özel’in yüzün üzerinde milletvekili, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının çoğunluğunu kendi tarafına çekmesiyle başlayan gerginlikler, ihanet suçlamaları ve olağanüstü genel kurul hamleleri CHP’de ki ateşi alevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşturulan MYK’nın dünkü toplantısının ardından Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’a verilecek olan görev merak ediliyordu.

Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Orhan Sarıbal, yenilenen CHP’nin parlayan yıldızı olma şansını yakaladı.

“ORHAN SARIBAL BURSA’YA GELME” SLOGANLARI ATILDI

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafında yer almasının ardından Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve beraberinde ki yöneticiler ciddi eleştirilerde bulunmuşlardı.

Bursa caddelerinde yapılan eylemlerde “Orhan Sarıbal Bursa’ya gelme” sloganları atıldı. Orhan Sarıbal, kendisini hedef haline getiren Bursa İl Başkanı ve yöneticilerine karşı nasıl bir tavır tutunacağı ise merak konusu oldu. Kulislerden edinilen bilgiye göre, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve yönetimin görevden alınacağı ve yeni il başkanının atamasının yapılacağı konuşuluyor.