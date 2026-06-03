Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım organizasyonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Fenerium Maraton Mağaza'da gerçekleştirildi. İş, spor ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan lansmanda ilk olarak konuşmalar yapıldı.

Sadettin Saran: 'Formalar rekor kıracak'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Bugün burada sadece yeni formalarımızı değil, 120 yıllık paha biçilemez bir mirasın simgesinde camiamızla buluşturuyoruz. Bu sezon 120. yılımızı kutlayacağız. Formalar çok güzel sizler de çok beğeneceksiniz. Orada da ayrıca rekorlar kırılacak. Bize kısmet olmayacak ama olsun. Bizden sonraki yönetim bu formalarla rekor kıracak. 3 formadan hangisinin güzel olduğuna çok zor karar vereceksiniz. Emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcular yeni sezon formalarını tanıttı

Yeni sezon formaları için hazırlanan film katılımcılara izletilirken, formanın; 'unutulmayan zaferlerden, gelip geçmeyenlerden, modadan, yağmurluktan, vazgeçilmez bir tutkudan, Fenerbahçe ruhundan' yapıldığına dikkat çekildi. Daha sonra sarı-lacivertli formayla başarılar elde etmiş, kupalar kazanmış sporcular ve altyapıda oynayan isimler de yeni sezon formalarını giyerek defile yaptı. Lansmana eski futbolculardan Gökhan Gönül, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Elvir Bolic, Ogün Temizkanoğlu, Şenol Çorlu, Cem Pamiroğlu, Alpaslan Eratlı, Cemil Turan katıldı.

Program efsane futbolcular ve yönetim kurulunun toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.