Hijyenik bir ortamda sağlıklı beslenme imkanı sunan Kent Lokantası, özellikle dar gelirli aileler, işçiler ve öğrenciler için dört çeşit yemek ile uygun fiyatlar sağlıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, lokantanın açıldığı günden bu yana büyük bir talep gördüğünü belirterek, bu durumun vatandaşların beklentilerine ne kadar iyi yanıt verildiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Karabatı, “Bu proje, Karacabey halkının uygun fiyatlarla sağlıklı ve kaliteli yemeklere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Vatandaşlarımızın ilgisi ve memnuniyeti bizleri son derece mutlu ediyor,” dedi.

Sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olan Kent Lokantası, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hedefliyor. Başkan Karabatı, "Herkese açık ve erişilebilir bir lokanta kazandırdığımız için mutluyuz. Karacabey’in sosyal yaşamına katkı sunmaya ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Kent Lokantası, hafta içi her gün 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.