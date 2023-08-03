Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey’e kazandırılacak kültür merkezinde çalışmalar hızlandı. Kaba inşaat ve çatı imalatlarının devam ettiği kültür merkezinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor. Bu projeler çerçevesinde ele alınan ve yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi’nin temeli de 2019 yılında atılmış ancak pandemi süreciyle birlikte inşaat durma noktasına gelmişti. Büyükşehir Belediyesi, ilçe girişindeki Atatürk Kültür Parkı’nda konuşlandırılan kültür merkezi inşaatında çalışmalara hız verdi. Farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok maksatlı salon, iki adet sinema salonu, idari birim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatıların bulunacağı merkezdeki fiziki gerçekleşme yüzde 50’yi aştı. Kaba inşaat ve çatı imalatlarının devam ettiği kültür merkezinin kasım ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dolu dolu kullanılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey’in, Bursa’nın batısında, 100 bine dayanan nüfusu ile gelişime çok açık bir ilçe olduğunu hatırlatarak, kültür merkezinin de özellikle ilçe gençleri açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Pandemi sürecinde başlayan inşaatın yarım kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Kültür merkezi inşaatında çalışmaları hızlandırdık. Şu anda fiziki gerçekleşme yüzde 50’leri aştı. Bu proje, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin için çok güzel bir eser olacak. Zemin+2 kattan oluşan ve 5 bin 500 metrekare kullanım alanıyla ferah ve görkemli bir yapı olacak. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için bütün detaylar düşünüldü. Bittiğinde gençlerimizin burayı dolu dolu kullanacağına inanıyorum. Karacabey ilçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.