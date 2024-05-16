Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Atatürk Kültür Park içerisindeki kültür merkezini yerinde inceledi. Karabatı, ilçede yeni ve modern yapısıyla sanatsal, kültürel ve sosyal çalışma alanlarına imkân sağlayacak merkezin, ilçeye en iyi faydayı sağlayacak şekilde olması için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Karacabey’de sanat, kültür ve sosyal anlamda önemli bir merkeze dönüşmesi beklenen kültür merkezinde inşaat çalışmaları bitti. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni kültür merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Karabatı, inşaatı sona eren ve şu an geçici kabul sürecinde olan Atatürk Kültür Parkı içerisindeki yeni kültür merkezini yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledi. Yapılan yeni kültür merkezi içerisinde sinema, tiyatro ve konferans salonlarının yanı sıra sosyal alanlar, sınıflar ve kütüphaneden oluşan bölümler yer almakta. Karacabey’e modern bir kültür merkezi olarak hizmet edecek çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Karabatı, yakın zamanda merkezin kapılarının açılacağını sözlerine ekledi.

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yapı içerisinde ve dışındaki inşaat çalışmalarının artık tamamlandığını belirten Karabatı, “İlçemize kültürel anlamda değer katacak olan bu projenin tüm Karacabey halkına hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimizde kültür merkezinin 10 yıl ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi’nden Karacabey Belediyesi’ne tahsis aşamasında olduğunu gördük. Fakat kültür merkezinin içerisinde yaklaşık 25-30 milyon gibi bir masraf var. İşletme açısından bakacak olursak, kendi aramızda biz işletebilir miyiz diye istişare ediyoruz. Mevcut durumda Karacabey Belediyesi böyle bir yükün altında ilk etapta zorlanabilir. Ama yaptığımız inceleme neticesinde gördük ki faaliyete geçtiğinde Karacabey için güzel bir tesis olacak. Çok ciddi ve donanımlı bir yatırım olmuş” şeklinde konuştu.