Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali Karacabey’de büyük bir ilgiyle karşılandı. Festival, Bursa’nın zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve yöresel lezzetleri geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, yerel halkın ve misafirlerin yoğun ilgisiyle oldukça renkli ve keyifli geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali coşkusu bu sene Karacabey’de de yaşandı. Tarihi, doğası ve kültürel mirasıyla olduğu kadar mutfağıyla da ön planda olan Bursa’nın kendine özgü yemeklerini tanıtmak amacıyla yola çıkan Gastronomi Tırı, 17 ilçeyi gezerek vatandaşlara festival coşkusunu yaşatmayı amaçlıyor.

Karacabey’de gerçekleşen etkinlikte, Başkan Yardımcıları Bora Akın ve A. Celal Gürer, eşleri Elif Akın ve Vildan Gürer ile birlikte ünlü Şef Dr. Esad Özat’ın öncülüğünde, Karacabey’in tescilli yemekleri olan Karacabey Mantısı ve Soğan Aşı’nın yapımına yardımcı oldular. Bu yöresel lezzetler katılımcılar ve vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Etkinlikte sahneye çıkan bir diğer isim ise Kent Konseyi Üyesi ve Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız oldu. Sahneye çıkan Yıldız, Kent Konseyi ile birlikte Karacabey Mantısı ve Soğan Aşı’nın patentinin alınması ve Karacabey’e bir marka değer yapılması için Ticaret Borsası ile beraber gerekli başvuruların ön hazırlığını yaptıklarını duyurdu. Bursa’nın mutfak kültürünün tanıtıldığı bu etkinlik, gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı. Yemeklerin hazırlanmasının ardından, Şef Dr. Aysel Gürel ve Gastro Müzik Korosu tarafından gerçekleştirilen mini konser, etkinliğe renk kattı. Geleneksel ve modern melodilerin harmanlandığı performans, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı etkinliğe katkıda bulunan tüm katılımcılara ve organizatörlere teşekkür ederek, "Bu tür etkinliklerin, Karacabey’in kültürel ve gastronomik değerlerini tanıtma ve yaşatma açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Gelecek yıllarda da benzer etkinliklerle, Karacabey’in zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmayı sürdüreceğiz" dedi.