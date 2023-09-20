Karacabey’in Kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri, bu yıl da geleneksel Tarım Şenliği ile başladı. Harmanlı’da Tarım Lisesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte tarımın enlerine ödülleri verilirken, yerel ürünler pazarıyla Karacabey çevresinde üretilen tarım ürünleri de tanıtıldı.

Karacabey’de bu yıl 4.sü düzenlenen Harmanlı Tarım Şenliği, yine renkli görüntülere sahne oldu. Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen Tarım Şenliğinde, bir yandan tarım ürünleri bir yandan da tarımda kullanılan ekipmanlar sergilendi. Etkinlikte, yerel ürün pazarı ve alternatif tarım ürünleri sergileri de yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası Konseri ile başlayan tören, Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Belediye Başkanı Ali Özkan ile siyasi parti ilçe başkanları, diğer kurum amirleri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ali Özkan, Harmanlı Muhtarı Erdem Çolak ile birlikte katılan firmaları ve çiftçilerin stantlarını tek tek gezerken, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi ve teşekkürlerini iletti.

İlki Harmanlı Mahallesini kapsayan ödül töreni ile başlayan yılın enleri, son üç yıldır Karacabey’de üretim faaliyetine katılanlar arasından belirleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası’ndan alınan veriler çerçevesinde belirlenen tarımın enleri çerçevesinde, bu yıl da çeşitli alanlarda üretim yapan çiftçiler ödüllendirildi.

İlçe genelinde kayıtlı olarak nohut, mısır, soğan, çeltik, domates, karpuz, zeytin, bezelye, üzüm, ayçiçeği, pancar, buğday, kırmızı biber, tohumluk karaca gibi en çok üretim yapılan kategorilerde çiftçiler ödüllendirilirken, bu yıl alternatif tarım ürünleri başlığı altında aronya, böğürtlen, incir ve kış sebzesi alanında da değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında da değerlendirmeler ödüllendirildi. Etkinlikte, en tecrübeli çiftçisi ödülü ve en genç çiftçi ödülü de takdim edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Ecdadımız sabanla, öküz arabasıyla tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Hamdolsun bugün Karacabey çiftçisi, teknolojinin en son nimetlerini kullanarak bilimsel anlamda çiftçilik faaliyetlerini icra ediyor. Türkiye’nin ihtiyacı olan salçalık domatesin yüzde kırkı yetiştiriliyor. Bununla birlikte tohumculuk noktasında ciddi bir odak haline geldik. Hani derler ya amiyane tabirle, o kadar güzel topraklarımız var ki ters eksen düz biter. İnsan eksen insan biter. Hakikaten birçok sebzeyi, meyveyi burada yetiştirmemiz mümkün ve ürün deseni konusunda da çiftçilerimiz, üreticilerimiz sürekli bir arayış, bir yenilik içerisinde. Bunun yanında da çok önemli markalarımız var. Tarımsal sanayi anlamında, Karacabeyli yerli firmalarımız var” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ise, “Tarımsal anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hem Tarım A.Ş. ile hem de kırsal kalkınma daire başkanlığıyla sizlerin yanınızdayız. Tabii bu Türkiye’nin üzerinde emperyalistlerin çok büyük gözü var. Biz Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hizmetleri tekrar devamını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.