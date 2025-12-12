Karacabey Belediyesi, kent içi ulaşımda düzeni artırmak ve trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen bölgelerde tek yön trafik akışı sistemine geçilerek hem araç hareketliliğinin rahatlatılması hem de yaya güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Belediye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği’nin ortak değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan planlamada, ilk etapta Sırabademler Mahallesi 14 Eylül Caddesi, Sırabademler Mahallesi 137 ve 84 Sokak, Tavşanlı Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak, Drama Mahallesi Mustafa Çorlu Sokak ve Gazi Mahallesi İsmail Hakkı Bilgin Caddesi’nde tek yön uygulaması başlatılacak. Uygulamanın ardından trafik yoğunluğunun azaldığı, geçişlerin daha düzenli hale geldiği gözlemlendikçe sistem ilçe genelinin büyük bir bölümünde yaygınlaştırılacak.

Sahada detaylı inceleme

Başlatılacak yeni düzenlemenin ilk adımı kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy, Zabıta Müdürü Murat Kuşaklı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği’nden polis memuru Ahmet Mutlu ile birlikte tek yön uygulamasına geçilecek cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Ekipler, bölgede araç yoğunluğu, parklanma düzeni, yaya geçiş alanları ve trafik güvenliğini etkileyen unsurlar üzerinde değerlendirmeler yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nden (UKOME) çıkacak karar sonrası Ocak ayı içinde hayata geçmesi planlanan tek yön trafik uygulamasının özellikle dar sokaklarda karşılıklı araç geçişinden kaynaklanan sıkışıklığı ortadan kaldırması, park düzenini kolaylaştırması ve yayalar için daha güvenli bir ortam sunması bekleniyor.

"Karacabey’in trafik yükünü azaltmayı hedefliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy, uygulamanın ilçenin uzun vadeli ulaşım planının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Aksoy, "Belediye Başkanımız Fatih Karabatı’nın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Amacımız, Karacabey’de özellikle son yıllarda artan araç trafiğini daha kontrollü ve akıcı hale getirmek. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte sahada kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Tek yön trafiğe geçilecek bölgelerde yerinde incelemeler yaparak düzenlemeyi en doğru biçimde hayata geçirmek istiyoruz. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte araç yoğunluğunun azaldığını, kavşaklarda bekleme sürelerinin kısaldığını ve yaya güvenliğinin belirgin şekilde arttığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Aksoy, uygulama sürecinde vatandaşların görüş ve önerilerine de açık olduklarını belirterek düzenlemenin ihtiyaçlara göre aşamalı şekilde şekillendirileceğini ifade etti.

Belediye yetkilileri, ilk sokaktaki uygulamanın ardından elde edilen sonuçların değerlendirileceğini ve kent merkezinin önemli bir bölümünde tek yön sistemine geçilmesi için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Yeni trafik düzenlemesine ilişkin bilgilendirme tabelaları, yönlendirme işaretleri ve uyarıcı levhalar da uygulamayla eş zamanlı olarak yerleştirilecek.

Karacabey Belediyesi, yeni trafik planlamasıyla birlikte daha güvenli, daha akıcı ve daha düzenli bir şehir içi ulaşım hedefini adım adım hayata geçirmeyi hedefliyor.