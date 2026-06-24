Karacabey Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl vatandaşların hizmetine sunulan ve yoğun ilgi gören Yüzme Havuzu, 2026 yaz sezonuyla birlikte yeniden kapılarını açtı. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan tesis, yaz aylarında serinlemek, spor yapmak ve kaliteli vakit geçirmek isteyen vatandaşlara modern ve güvenli bir ortam sunmaya devam edecek. Karacabey Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi bünyesinde hizmet veren yüzme havuzu, yaz sezonu boyunca belirlenen program çerçevesinde vatandaşları ağırlayacak. Havuz kullanım saatleri 10.00 ile 20.00 arasında uygulanırken, tesis her pazartesi günü genel bakım ve temizlik çalışmaları nedeniyle kapalı olacak. Salı ve perşembe günleri kadınlara, çarşamba günleri erkeklere hizmet verilecek tesiste, cuma, cumartesi ve pazar günleri ise tüm vatandaşlar havuzdan faydalanabilecek.

Günlük giriş ve aylık abonelik sistemiyle hizmet sunulan yüzme havuzunda, 0-3 yaş arası çocukların havuza girmesine izin verilmeyecek. Yaklaşık 2 metre derinliğe sahip olan tesis, yüzme bilen vatandaşların güvenli şekilde kullanabileceği nitelikte hizmet veriyor. Güvenlik amacıyla yüzme bilmeyen vatandaşların, yanlarında eğitmen olmadan havuza girişine izin verilmiyor. Yüzme eğitimi almak isteyen vatandaşlar ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarına yönlendiriliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yüzme havuzunun yeniden hizmete açılmasının önemine dikkat çekerek, 'Geçtiğimiz yıl hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılanan yüzme havuzumuzu, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte yeniden vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karacabey'de sosyal yaşamı zenginleştirecek, her yaştan vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapmasına imkân sağlayacak projeleri önemsiyoruz' diye konuştu.

Başkan Karabatı, tesisin güvenli kullanım kurallarına dikkat çekerek, 'Yüzme havuzumuz, yüzme bilen vatandaşlarımızın güvenle faydalanabileceği şekilde hizmet vermektedir. Tesisimizde cankurtaranlarımız görev yapıyor olsa da vatandaşlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Bu nedenle yüzme bilmeyen vatandaşlarımızı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz tarafından açılan yüzme kurslarına katılmaya davet ediyoruz. Sporun ve sağlıklı yaşamın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, yaz sezonu boyunca vatandaşlara kaliteli, hijyenik ve güvenli hizmet sunabilmek adına tesis içerisindeki bakım ve hazırlık çalışmalarını tamamlayarak yüzme havuzunu yeni sezona hazır hale getirdi. Yetkililer, havuz kullanımı ve abonelik işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere belediyenin iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.