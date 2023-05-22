Geçtiğimiz sezon BAL ligi kapısından dönen Karadeniz Güvenspor transfere hızlı başladı ve iç transferde teknik direktör Cüneyt Çetin ile anlaştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp AS başkanı Harun Baytemur, “Geçtiğimiz sezon takımımızı iyi bir noktaya getiren Cüneyt Çetin hocamız ile bu yılda hedefe giden yolda beraber hareket edeceğiz. Camia olarak kendisine inancımız ve güveniniz tam. Bu sezonda hedefimize ulaşmak için var gücümüz ile çalışacağız.”

Teknik Direktör Cüneyt Çetin ise, “ Karadeniz camiası İnegöl’de büyük bir camia. Bu camiada çalışmaktan gurur duyuyorum. Geçtiğimiz sezon kıl payı kaçan üst lig hedefimizi bu yıl yakalamak için çalışmalara başladık. Tüm camiamıza bana olan güvenleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

FLAŞ TRANSFER

Forvet hattına güçlü bir isimle yola devam etmek isteyen Karadeniz Güvenspor yönetimi geçtiğimiz sezon dikkatleri üzerine çeken Volkan Depe ile anlaştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Güven Sporu Genel Kaptanı Kadir İnci, “Önümüzde ki sezon ile ilgili hedeflerimiz var ve hedefler doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Bugünde tecrübeli bir kardeşimiz ile anlaştık. Volkan Depe bordo mavili formamızı terletecek. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

Tecrübeli forvet Volkan Depe ise, “Karadeniz Güven Spor ile anlaşmaktan mutluyum. Güçlü bir camia, güçlü bir kulüp. Hedeflerimiz var ve bu hedefler için mücadele edeceğiz. Hayırlı olmasını temenni ederim” dedi

KALEYE İNEGÖLLÜ İSİM

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tanıtım ve Medyadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Adem Demir, “Yeni sezona emin adımlarla başladık. Hedeflediğimiz sonuca ulaşmak için Mert Sevil kardeşimiz ile transfer komitemiz anlaşmaya vardı. Kalemizi en iyi şekilde koruyacağından eminiz. Camiamıza hayırlı olsun.” Diye konuştu.

Kalecimiz Mert Sevil ise, “Çocukluğumuzun geçtiği kulüpte oynamak benim için onur verici. Karadeniz Güven Spor ailesinin her zaman bir ferdiydim, aileden biri olarak başarı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

OĞUZ TAŞ’LA DEVAM

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sponsor Sorumlusu İbrahim Kocaağa, “Oğuz kardeşimiz ile başaralı bir sezon geçirdik. Hedefimize ulaşamasakta bu sezon daha iyi hazırlanıp hep beraber hedefe gitmek istiyoruz. Bu kapsamda yeniden anlaşmaya vardık. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Oğuz Taş ise, “ Karadeniz Güven Sporda oynamak ayrılacaktır. Başarılı bir sezonun ardından istediğimiz noktaya gelemedik. Bu sene daha çok çalışıp hedefe ulaşmak istiyoruz. Burada olmaktan mutluyum. Anlaşmamız hayırlı olsun” diye konuştu.

Fahrettin Eniş