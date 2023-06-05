Ülkenin büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava Karadeniz'deki illerde de hayatı olumsuz etkiledi. AFAD son durum raporunu paylaştı. Sele kapılan vatandaşlardan Amasya ve Samsun'da 2 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi güvenli noktaya alınırken, Amasya'da kayıp olan bir kişinin aranmasına devam ediliyor.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan aşırı yağışlar dolayısıyla bölgede sel ve su baskınları meydana geldiğini duyuruarak, müdahale çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Gelen ihbarlara, AFAD ekipleri ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

AMASYA'DA SELE KAPILAN 3 KİŞİDEN 1'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Amasya'da dün saat 16:50 sıralarında başlayan yoğun yağış dolayısıyla Amasya-Erzincan karayolunun 20.km’si Kışlacık mevkisinde yaşanan sel nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 22.00 itibariyle ulaşım tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Saat 16:50 sıralarında Amasya Merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkiinde 3 vatandaşın aracı aşırı yağış nedeniyle sele kapılırken, 1 kişi kurtarıldı, 1 vatandaşın da cansız bedenine ulaşılırken, 1 vatandaşın aranmasına devam ediliyor.

SAMSUN'DA 1 VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Samsun'da ise Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde vatandaşın bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaş kurtardı. Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken, Ladik İlçesi Alıçlı Mahallesinde sele kapılan 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

SİNOP'TA SON DURUM

Yoğun yağışlar dolayısıyla Sinop'un Ayancık ilçesi Ayancık yolu üzeri Yeniçam mevkiinde derede taşma meydana geldi.

Alınan bilgiye göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.

Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişi güvenli noktaya alınmış olup Sinop-Ayancık karayolu Şerefiye Köyü mevkiinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelirken, köprünün altı temizlendi.

Bu arada Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirildi.

KASTAMONU'DA DA YAĞIŞLAR ETKİLİ.. 30 KÖYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerinde etkili oldu. An itibarıyla can ve mal kaybı olmazken, Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana geldi.

Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı Jandarma ekipleri şerit çekerek önlem alınmıştır.

Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde 1 köyde haberleşme arızası bulunmaktadır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir.

Bu arada AFAD, söz konusu yağışların etkili olduğu bölgelerle ilgili yeni meteorolojik verileri de paylaşarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.