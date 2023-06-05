Seyir halindeki bir sürücü kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptıktan sonra emniyet kemerini takmadığı için otomobilin camından fırladı. Sürücü kazada ağır yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü kontrolünü kaybedip bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle sürücü emniyet kemerini takmadığı için camdan yola fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte ağır yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan inceleme de sürücünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü. Kaza nedeni ile trafik polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekici ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

Kazayı görüp yardıma koşan Şehmus Altunkılıç, “Kazayı ilk gördüğümde sürücü aracın camından yola fırlıyordu. Ben koşarak gidip ilk yardım yaptım. Kafasında yarıklar vardı. Bacağında ve kolunda da sıkıntı vardı. Bariyere vurup camdan fırladığını gördüm. Bilinci açıktı” dedi.