Akhisar mahallesinde meydana gelen kazada lastiği kopan minibüs 100 metre sürüklendi; 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 15.00 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Karayolu caddesinden yokuş aşağı seyir halinde olan sürücü Sürücü Abdalmohsen A.(19) yönetimindeki 16 Z 0029 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç kaldırıma çarpınca arka lastiği koptu. Sürüklenen araç 100 metre sürüklenerek durdu. Araçtaki sürücü ve Eren I.(17), Ümmet Fazıl(18), Mustafa O.(16) ve Ahmet Talha S.(16) yaralandı. Yaralılar olay yerine 112, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerce kurtarılarak, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.