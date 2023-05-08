Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da seçim mitingi esnasında yaşadığı taşlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da yaptığı ve olaylar yüzünden yarım kalan programı sonrası meydana gelen olaylarla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 16 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; emniyet güçlerince olaylara karışan 16 kişiyi tespit edildi ve 13 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi.

HABER MERKEZİ