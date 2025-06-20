Bakan Tunç, yeni görev yerlerine atanan yargı mensuplarına başarı dileyerek kararname ile ilgili değerlendirmesinde, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda görev yapan yargı mensuplarının millete hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kararname doğrultusunda, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca, 24 ilin cumhuriyet başsavcısı da yeni görev yerlerine atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken; bu göreve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı getirildi.

Başsavcılık görevlerine yapılan atamalarla birlikte, adli teşkilatta kapsamlı bir değişiklik gerçekleşmiş oldu. Yeni atamaların yargı camiasına ve kamuya hayırlı olması temenni edildi.