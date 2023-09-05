Uzun uzun yıllar önce köyde, annesi ve karısı ile birlikte yaşayan bir adam varmış. Adamın annesinin gözleri görmüyor, karısı ile de uzun yıllardır evli olmalarına rağmen çocukları olmuyormuş. Hayatındaki önemli bu iki kadının derdine çare bulamayan adam üzüntüsünden kahroluyormuş.

Bir gün tarlaya giderken önüne bir peri çıkmış. Peri demiş ki;

“Bir dilek hakkın var, dile benden ne dilersen. Yarın dileğini aynı saate bana burada söyle.”

Adam önce bu duruma çok sevinmiş. Ama sonra iki dileğe ihtiyacı olduğunu fark etmiş. Annesinin görmesini dilese karısının üzüleceğini, bir bebek dilese annesinin üzüleceğini düşünmüş. Yokmuş bir yolu, birinden birini seçmeliymiş.

Köyde kırmadan dökmeden küsleri barıştıran, derdi olana derman yolu gösteren bir bilge varmış. Bu duruma da bulsa bulsa o çözüm bulur diyerek, tutmuş bilgenin yolunu.

Bilge onu dikkatle dinlemiş. Adamı, annesi bir başına büyütmüş. Bu yaşına kadar gün yüzü görmeyen kadının görmek hakkıymış. Karısı onun biriciğiymiş, kirpiği kaşına değse üzülürmüş. Adamın ikisini de mutlu etme ihtiyacı olduğunu, birini birine tercih edemeyeceğini anlamış. Bilge düşünmüş ve demiş ki;

“Öyle bir cümle kur ki, kurduğun tek cümle içinde iki dileğin de olsun.”

Adam, bütün gece düşünmüş. Ertesi gün aynı saatte yine aynı yerde başlamış periyi beklemeye. Peri gelmiş, “söyle bana dileğini de gerçekleştireyim” demiş.

Adam, bilgenin dediklerini tekrar düşünmüş. Hep bir orta yolu bulmak mümkün demiş ve dileğini dökmüş tek bir cümleye;

“Annemin, torununu görmesini istiyorum.”

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Hukuk sistemimizde 2013 yılında alternatif çözüm yöntemi olarak yerini alan “Arabuluculuk”, 01.09.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni “dava şartı uyuşmazlık” konuları ile yargılama sistemindeki değerini ve önemini bir kat daha artırmıştır.

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları, Ticari Uyuşmazlıklar, Tüketici Uyuşmazlıkları derken; ARABULUCULUK, KİRACISINDAN KOMŞUSUNA, KAT MALİKİNDEN APARTMAN YÖNETİCİSİNE, MİRASÇISINDAN PAY SAHİBİNE, ÇİFTÇİSİNDEN HALCİSİNE neredeyse çalmadığı kapı bırakmayacak.

PEKİ KİMDİR KAPIMIZI ÇALAN?

Arabulucudur.

Arabulucu, hukuk fakültesinden mezun olmuş, mesleğinde en az 5 yıl tecrübeye sahip, arabuluculuk eğitimi almış, arabuluculuk sınavında başarılı olmuş, uyuşmazlığınız konusunda uzmanlık eğitimi almış yetkin ve yetkili kişidir.

ARABULUCU, TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLARAK YER ALIR VE TARAFLAR ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRARAK, KENDİ ÇÖZÜMLERİNİ KENDİLERİNİN ÜRETMELERİ KONUSUNDA ONLARA YARDIMCI OLUR.

YA ÇÖZÜM BULAMAZSAK?

Arabuluculukta çözümlerin köşeleri yoktur. Taraflara göre şekillenir.

Uyuşmazlıklar gibi çözümler de çok renklidir. Bazen bir teşekkür veya bir gülümsemeyle, bazen de kendiliğinden öylece geliverir.

Sonunda anlaşamazsak da masada konuşmak bile yükümüzü hafifletir.

Her ne olursa olsun süreç sona erdiğinde de KARARSIZ KALMAZ, ANLAŞMAYA VEYA ANLAŞMAMAYA KENDİMİZ KARAR VERİRİZ.

ANLAŞIRSAK BAĞ, ANLAŞMAZSAK DAĞ OLUR MU?

Anlaşırsak, artık elimizde ilam niteliğinde bir anlaşma belgesi olur. İhtilafsız, itirazsız tarafların uymakla yükümlü olduğu bir karar. Hem de kendilerinin şekillendirdiği dolayısıyla uymakla ilgili tereddütlerinin olmayacağı, HER İKİ TARAFIN DA KAZANDIĞI BİR KARAR.

Anlaşamazsak da, dava açma hakkımız bakidir. Sonrasında da ya kazanır ya da kaybederiz…

01.09.2023 TARİHİNDE NE OLDU?

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları, Ticari Uyuşmazlıklar, Tüketici Uyuşmazlıklarının yanı sıra Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılmasına ve Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale gelmiştir.

Görevli mahkemelerin dava çeşitliliğinin büyük bir bölümünü kapsayan yeni dava şartı uyuşmazlık konularında, taraflara son bir kez masaya oturup uyuşmazlıklarını çözebilme fırsatı getirilmiştir. Kanunen aslında zorunluluk olarak getirilen düzenleme BİZLERE ZARURİLİĞİ DEĞİL, İRADİLİĞİ SEÇEBİLME İMKANI SAĞLAMIŞTIR.

Hukukçu

SEVİL KOYUNCU