Geçtiğimiz hafta lige sürpriz bir mağlubiyetle başlayan temsilcimiz İnegölspor, ikinci maçında Pazar günü evinde çok güzel bir taraftar desteği ile konuk ettiği ilk maçında BAY geçen Fethiyespor maçında etkisiz ve uyumsuz bir futbolla golsüz berabere kalarak Erzincan maçında 3 puandan sonra bu maçta da 2 puanını daha çimlere gömdü. 95 dakika boyunca net bir gol pozisyonu diyebileceğimiz bir pozisyona girmeden maçı tamamladı. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim; Eğer rakip Fethiyespor bu deplasmandan 1 puana razı olmasaydı maçın sonucu başka olabilirdi. Yeni sezona yeni bir yönetim, yeni bir teknik heyet ve yenilenmiş kadrosuyla bu ilk iki maçında kaybettiği 5 puan önümüzdeki hafta BAY daha sonra Kastamonu deplasmanı ve ardından da evinde zirve için takım kuran Iğdır’ı konuk edeceği maçları düşünürsek, önümüzdeki 3 haftanın nasıl geçeceği soru işareti olarak görülüyor. Umarız önümüzdeki 15 günlük BAY haftasında Murat Yoldaş ve ekibi özlediğimiz ve beklediğimiz mücadele eden, hücum oynayan, uyumlu ve istikrarlı futbolu oynayan ideal bir 11’i sahaya sürerek bize keyifli maçlar izletir.

Rakip Fethiyespor bu ligin yeni takımlarından birisi. Çok mütevazi genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayarak öncelikle ligde tutunmayı daha sonra üst sıralara tırmanmayı hedef seçmiş bir takım. BJK altyapısında yetişip Adana Demirspor, Avrupa ve Balıkesirspor gibi üst liglerde oynamış Stoperleri Sezen Özmen’in babası ile maçı birlikte izledim. Bana bu takım hakkında bilgi verdi. Golü atan maçı kazanır dedi. Böyle bir beklentisi vardı ancak olmadı. Rakip Fethiyespor bu maçta beraberliğe razı olmasaydı ve golcüleri biraz daha dikkatli olabilseydi, sahadan 3 puanla ayrılabilirdi.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça Erzincan maçı kadrosuyla başladı. Kalede Bekir, geride sakat olan Okan’ın yerine Yusuf Ziya-Kadir-Mete-Emre, ortada Erkan Arda-Uğur Utlu-Muhammed Samet, ileride Niyazi-Uğur Mustafa-Cengiz tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında Uğur Mustafa-Uğur Utlu-Cengiz-Niyazi Batuhan ve ilk yarıda sakatlanıp çıkan Erkan Arda’nın yerlerine Mustafa Batuhan-Orhan Aktaş-Yusuf Kocatürk-Serhat ve Serdar Can’ı oyuna aldı. Maça tutuk ve etkisiz başlayan ekibimiz ilk 10 dakikada rakip kaleye bir kez ciddi olarak gitti. Daha sonra rakip takım oyunda dengeyi kurarak maç karşılıklı ataklarla geçti. Ancak beklediğimiz gol gelmedi. Devreye etkisiz ve uyumsuz bir futbolla giren ekibimiz 2.yarıya da yine etkisiz ve uyumsuz bir oyunla devam edince Murat Yoldaş maç sonuna kadar 5 değişiklik yaparak golü aradı. Bu değişiklikler takımımızı hareketlendirdi. Özellikle 61. dakikaya kadar oyunda kalan gol umudumuz Uğur Mustafa hiçbir varlık gösteremeden yerini Mustafa Batuhan’a bırakıncaya kadar sahada boş boş gezindi. Yerine giren Mustafa Batuhan fizik üstünlüğü ile rakip stoperleri zorladı. Bu zorlamaların neticesinde Niyazi ile yakaladığımız bir pozisyonu bu oyuncu her zaman olduğu gibi ve geçtiğimiz sezon izleyenlere saç baş yoldurduğu gibi egoistçe davranarak ceza alanı içerisinde 4-5 tane boş arkadaşı varken kaleye vurmayı tercih etti sonuç koskoca bir SIFIR. Aynı Niyazi ilk yarıda da 18 çizgisinin tam üzerinde Cengiz’in gol yapacağı bir vuruşu topa dokunarak heba etti. Biz geçtiğimiz sezon Niyazi’nin bu şahsi oyunlarını izledik ve sürekli eleştirdik. Ancak Niyazi sürekli kadroda yer buldu ve zaman zaman şahsi hareketleriyle birkaç gol bulunca teknik heyetler onda ısrar etmeye devam etti. Niyazi bu sezon da bu yenilenmiş kadroda yer bulan 3 oyuncudan birisi. Bence onun oynadığı o mevkide Cengiz oynar. Cengiz’e gelince doğrusu Cengiz’i tanımakta güçlük çekiyorum. Bir kaç yıl önce Almanya’dan İnegölspor’a gelince her maçta harikalar yarattı. Mağlup iken oyuna girdi oyunu çevirdi. Banko oynadı rakip müdafaaları yerlere serdi. Tabi bu başarısını transferler yaparak taçlandırdı. Ancak bu maçta canlı izledim ve hayretler içerisinde kaldım. Cengiz Futbolu unutmuş gibi oynuyor. Gerçi onu oynatacak onu uzun paslarla rakip müdafaanın arkasına sarkıtacak orta alanımız maalesef yoktu. İzlemeye devam edeceğiz umarım Cengiz toparlanır ve eski günlerimize döneriz. Genç Erkan Arda orta alanda çok pasif kaldı. Sakatlanıncaya kadar etkisiz kaldı, top kayıpları ise çok fazlaydı. Müdafaamızda Kadir fizik olarak ve oyun olarak da etkisiz kaldı. Sol stoperimiz Mete sıfır hata oynadı. İyi bir transfer olmuş. Başarılarının devamını diliyorum. Sol bek Emre son maçta kümede kalan bir takımdan geldi. Orhan Aktaş’tan iyi değil. Orhan’ın tecrübesi fazla. Sol kanattan daha etkili toplar taşıyor. Genç Yusuf Ziya görevini yaptı. Yusuf Ziya geçen sezon inanılmaz yanlış bir yerde Stoperde oynatıldı onun hatalarından az daha küme düşecektik. İmdadımıza devre arasında Erman ve Volkan yetişti. Bu maçta doğru bir yerde oynatıldı. Sağ bek alınamazsa burayı idare edebilir. Orta alanımıza bu kadar yeni transfer yapılmasına rağmen bu bölgede ilk iki maçta sıkıntı izliyoruz. Bu tecrübeli oyuncular bir an önce toparlanıp orta sahamıza çeki düzen versinler. Bu kadar top kaybı orta alanımızın iflası olur hatırlatayım.

Sonuç olarak İnegölspor’umuz yepyeni değişiklikler ve umutlarla başladığı ligin ilk iki haftasında 5 puan kaybetti. Önümüzdeki 3 haftanın önemini yukarıda yazdım. Bu nedenle önümüzdeki 15 günlük BAY haftasında Yönetim-teknik heyet ve oyuncularımız kenetlenerek bu gidişata dur diyerek beklediğimiz futbolu sahaya yansıtarak beklediğimiz puanları almaya başlamalı. Aksi halde yeni yönetimin bu kadar maddi ve manevi fedakarlıklarıyla yaratılan olumlu hava ve beslenen umutlara yazık olmasın. Bu maçta tribünlerimiz adeta şampiyonluk maçı havasında doldu ve destek verdi. Bu destek devam etmeli. Takımımız da gereğini yapmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Kastamonu maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”