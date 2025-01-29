KONYA (İGFA) - Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ortak tarih, kültürel ve manevi bağ ilişkilerinin geliştirilmesi için söz konusu işbirliği protokolünün önemli olduğunu belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kavajë Belediyesi’nde gerçekleştirilen işbirliği protokolünü Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kavajë Belediye Başkanı Fisnik Qosja imzaladı.

PROTOKOL İLE BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI SAĞLANACAK

Arnavutluk Belediyeler Enstitüsü ve Dünya Türk Belediyeler Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen protokolle; iki belediye arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, ekonomik işbirliği, eğitim, sağlık, gençlik, spor, turizm gibi birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre, enerji, bilgi teknolojileri ve ulaştırma alanlarında ortak projeler geliştirilmesi planlanıyor.

ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Arnavutluk’un Kavajë Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Hasan Kılca, protokolün önemli bir adım olduğunu ve iki dost ülke arasında bağların gelişmesine sunacağına değinerek; “İmzaladığımız protokol Karatay ve Kavajë arasında yeni bir iş birliği döneminin başlangıcıdır. Türkiye ve Arnavutluk, güçlü bağlara sahip iki dost ve kardeş ülkedir. Bizler bu dostluğu daha ileri taşımak ve somut projelerle vatandaşlarımıza katkı sağlamak için buradayız. İki şehir arasındaki anlaşma sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımı yapacağız. Özellikle çevre, enerji, bilgi teknolojileri, ulaşım ve sürdürülebilir çözümler için ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece zaten var olan kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmiş olacağız. İş birliği protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

KARDEŞ BELEDİYECİLİKTE GÜÇLÜ BİR ADIM ATTIK

Kavajë Belediye Başkanı Fisnik Qosja ise iş birliğinin her iki şehir için önemli bir fırsat olduğu belirtti.

Fisnik Qosja; işbirliği anlaşmasının her iki belediyeye büyük faydalar sağlayacağına inandığını aktararak şunları söyledi. “Arnavutluk ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan güçlü bağları bu birliktelikle daha da ileri taşıyacağız. Belediye başkanları ve yerel yönetimler olarak biz düşen görev, halklarımızın refahı için çözüm sunmaktır. Bugün burada iki kardeş belediye olarak tarihi bir adım atıyoruz. Karatay Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol sayesinde hem belediyecilik deneyimlerini paylaşacak hem de kentlerimiz arasında pek çok alanda ortak projeler yürüteceğiz.”

HASAN KILCA KAVAJË’DE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kardeş şehir Kavajë’de çeşitli incelemelerde bulundu. Başkan Kılca, şehirdeki yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi alırken, Kavajë Müftüsü Besnik Leçini’yi ziyaret etti. Ziyarette dostane ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Besnik Leçini ise Karatay heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.