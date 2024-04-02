Karavana ilgi duyanlar İstanbul’da düzenlenecek karavan tanıtım günlerinde buluşacak. Etkinlikte, 19 firma, 40 adet karavanı ile yer alacak. 5 marka yeni modellerini tanıtacak.

Pandemi ile satışları artan, deprem felaketi sonrasında da yeniden ilgi odağı olan karavanlar, otel fiyatlarındaki artış nedeniyle 2024 yılının da gözdesi oldu. Yaz öncesi hızlanan karavan talebine cevap verebilmek için İstanbul’da Karavan Tanıtım Günleri düzenleniyor. Kozyatağı MetroGross marketin otopark alanında düzenlenecek etkinlikte, 19 firma, 40 adet karavanı ile yer alacak. 5 marka yeni modellerini tanıtacak. Etkinlik ücretsiz olacak.

Açık alanlarda karavan tanıtım organizasyonları düzenleyen HOBBYFESTTÜRKİYE, bu etkinliklerin ilkini 26-28 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da Kozyatağı MetroGross marketin otopark alanında düzenleyecek. Yaklaşık 1.500 metrekarelik alanda gerçekleşecek etkinlikte sektörün önde gelen 19 firması katılacak ve katılımcılar 40 adet karavanı inceleme fırsatı bulacak. Anadolu Ekspo Fuarcılık Genel Müdürü Tamer Karaoğlu, “2 ayda bir farklı şehirlerde, şehrin en popüler alışveriş merkezi ya da meydanlarında karavan severler ile bir araya geleceğiz. Kapalı alanlardan çıkıp, karavan severler ile açık alanlarda bir araya geleceğiz” dedi.

Karavan üreticilerinin ana hedefinin Avrupa olduğunu söyleyen Karaoğlu; “Pandemi ile satışları katlanan Karavanlar, deprem sonrası yeniden ilgi odağı olurken, konut sıkıntısı, kira artışları da eklenince hem Türkiye’de talepler arttı hem de kaliteli üretim, çeşitlilik ve tasarım avantajıyla ihracat ayağı büyüyor. Bu yılı 1 Milyar doların üzerinde satışla kapatması beklenen Karavan sektöründe son 2 yılda üretici sayısı da 5 katına çıktı. Karavan dekorasyonu, teknoloji, üretim kalitesi ve tasarımı ile Avrupa’ya ihracatı %123 artan Karavan sektörü, önümüzdeki 10 yılda Avrupa başta olmak üzere dünyanın Karavan üretim merkezi olmayı hedefliyor” dedi.

Yeni modeller tanıtılacak

Gerek yeni bir karavan sahibi olmak isteyen, gerekse var olan karavanını yeni modeli ile değiştirmek, yeni dekorasyon ve aksesuarları denemek isteyen alıcılara hitap eden etkinlikte motokaravanlar, çekme karavanlar, off-road karavanlar, mobil uydu ve anten sistemleri, doğa römorkları, şehir karavanları ve sadece bu etkinlikte olan araç dış su depo sistemleri gibi karavan almak isteyenlerin her ihtiyacını karşılayabilecek çözümler yer alacak. Etkinlikte 5 karavan firması, yeni modellerinin tanıtımını yapacak. Tamamen ücretsiz olan etkinliğe katılanlar, karavan hayatını deneyimleyecek, yeni model lansman karavanları görmenin yanı sıra avantajlı fiyatlardan da ürün satın alabilecek. Alanında ünlü Youtuber’lar ile tanışma fırsatı da sunan etkinlikte sponsor firmalardan sürpriz hediyeler de yer alacak.

Karavan sektörü büyüyor

Karavan sektörünün 2023 yılını çok hareketli geçirdiğini, bu yıl ise yaz aylarının yaklaşması ile hareketliliğin başladığını söyleyen Tamer Karaoğlu, “Özellikle HobbyFest gibi hızlı, etkili, sektöre yön veren kısa ama güçlü organizasyonlar sayesinde sektörün satış ivmesi daha da yükselecektir” dedi. Türkiye’de lisanslı karavan üreticisi sayısının 1000’e ulaştığını, yıllık motokaravan ve çekme karavan dahil üretimin 170-180 bin olduğunu anlatan Karaoğlu, “Sektörün en önemli sorunu nitelikli personel sorunudur. Üreticilerimizin okullar ile işbirlikleri yaparak sektöre nitelikli çalışanları dahil etmeleri gerekmektedir. Gençlerimizi de üretim bantlarına dahil ettiğimizde ülkemizdeki üretim kalitesi daha yukarı çıkacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 400 artan karavan satışlarına üreticilerin yetişemediğini söyleyen Tamer Karaoğlu; “ Şu anda talep fazlalığından dolayı bir karavan en erken 1 yılda teslim edilebiliyor. Yurtdışından da çok fazla talep geliyor. Türkiye’deki üreticiler aynı zamanda Avrupa’nın karavan alanında eksik kaldığı noktalarda ciddi bir tedarikçisi konumuna geldi. İhracat atağında bulunan firmalar, ikili görüşmeler yaparak Türkiye’yi Karavan üretiminin merkezi haline getirmek istiyor. Yaz sezonuna girerken, Karavan, Tiny House veya Kamp tatili arayışında olanlar için ailecek katılabilecekleri bir şölen havasında düzenlenecek olan bu organizasyonda tüm katılımcı ve ziyaretçiler keyifli vakit geçirecekler” şeklinde konuştu.

Eylül’de fuar düzenlenecek

Türkiye’nin en büyük karavan fuarı ise Eylül ayında düzenlenecek. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı 11-15 Eylül 2024’te Marinturk İstanbul City Port Pendik’de doğa tutkunları ve uygun fiyatlara tatil yapmak isteyenler için kapılarını açacak. Yaklaşık 100 firmanın, 300’den fazla markanın katılacağı fuarda her ihtiyaca göre karavanlar sergilenecek. Fuarda karavan ve doğa tutkunları çekme karavanlardan motokaravanlara, campervanlardan, kamp treylerlerine, araç üstü çadırlardan kamp malzemeleri ve karavan ekipmanlarına kadar aradığı her şeyi bulabilecek ve test edebilecek. Fuarda Tiny House özel bölümü de olacak.