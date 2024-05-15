Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencileri tarafından yürütülen "Beyin Egzersizleri ile Kuşaklararası Bağ Kuruyoruz" projesi dahilinde düzenlenen "Beyin Egzersizleri Şenliği," sergi ile açıldı.

Karesi Ortaokulunda yapılan şenlik, öğrenci ve velilerin çeşitli beyin egzersizleri yaparak zihinsel kapasitelerini test ettiği interaktif stantlarla başladı. Bu etkinlikler, katılımcıların beyin egzersizlerinin zihinsel gelişime olan etkilerini anlamalarına yardımcı oldu ve okulun öğrencileri, küçük beyin eğitmenleri olarak farkındalık oluşturdu.

Görsel sanatlar sergisi, öğrencilerin resim alanındaki sanat eserlerinden oluştu. Bu eserler öğrencilerin zihin ve duygusal ifadelerini sergiledi. Etkinlik hem beyin egzersizleriyle elde edilen mental canlılığı hem de sanatın etkisini göstermesi açısından, zihinsel ve estetik bir deneyim sundu.

Etkinliğin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, çeşitli okul müdürleri, sendika temsilcileri ve öğrenci velileri de katıldı. Bu iki etkinlik, okulda hem zihinsel hem de sanatsal gelişimi teşvik eden kapsamlı bir festival atmosferi oluşturdu ve topluluk içinde beyin sağlığı, egzersizleri ve sanatın eğitimdeki önemli rolüne dair değerli diyaloglar başlatılmasına imkan tanıdı.

Okul müdürü Ahmet Ercan etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı, "Bu etkinlik, öğrencilerimizin sadece akademik becerilerini değil, aynı zamanda olumlu ve eleştirel düşünme yeteneklerini de geliştirmeleri için mükemmel bir fırsat sundu. ’Beyin Egzersizleri Şenliği’ ve beraberindeki sanat sergisi, öğrencilerimizin hem zihinsel hem de estetik yeteneklerini keşfetmelerini sağladı. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin öğrenme süreçlerine entegre edildiğinde, onların daha motive olmalarını ve öğrendiklerini daha iyi kavramalarını sağlıyor. Ayrıca, kuşaklararası etkileşim ve toplumsal farkındalık gibi değerleri de pekiştiriyor. Topluluğumuzun ve eğitimcilerimizin desteğiyle, öğrencilerimizin her yönüyle gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.