Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini silahla vuran S.D. (41) boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre; işe gitmek için babası Y.D. ile Kurtuluş Caddesi’ndeki evinden çıkan A.D. (37), boşanma aşamasındaki eşi S.D. (41) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen S.D., yanındaki tabanca ile eşi A.D. ve kayınpederi Y.D.’ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği A.D. ve Y.D. yaralanırken, S.D. olay yerine geldiği kiralık araç ile kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. A.D. ve babası Y.D. ambulanslar ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan A.D. buradaki tedavisinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 boş kovan buldu. Olayın ardından S.D.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis, S.D.’yi, İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak’taki boş bir arazide başından vurulmuş halde buldu. Ağır yaralandığı belirlenen S.D, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.