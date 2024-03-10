Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programıyla gençler meslekler hakkında bilgilendiriliyor.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan antrenör Mehtap Paşa, Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programında gençlere kurumun faaliyetlerini anlattı. Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılan çeşitli aktivitelere katılıma teşvik eden, aynı zamanda vizyonu ve misyonu hakkında sunum yapan Paşa, gençlerden gelen soruları da yanıtladı.