SUBÜ’nün tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen SUBÜ Kariyer Zirvesi 2024, öğrencileri iş dünyası ile buluşturdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından üniversitenin 6 fakültesi ve 12 meslek yüksekokulunda birim temelli ‘SUBÜ Kariyer Zirvesi 2024’ gerçekleştirildi. Mayıs ayı boyunca devam eden Kariyer Zirvesi’nde sunum, söyleşi, sergi gibi çeşitli başlıklarda 92 etkinlik yapıldı. Kariyer Zirvesi 24’ çerçevesinde; firma ve öğrencilerin iş ile staj görüşmeleri için platformlar oluşturuldu. Ayrıca her birimde öğrencilerin dersleri ve özel çalışmaları çerçevesinde geliştirdikleri teknolojiler ve ürünler sergilendi.

Kariyer zirvelerini bir gelenek haline getirdiklerini kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Tüm birimlerimize uzanan bu zirvelerde iş dünyası ile birlikteliğimizi güçlendiriyor, öğrencilerimizi iş dünyası ile iş dünyasını ise öğrencilerimiz ve üniversitemiz ile buluşturuyoruz. +1 Eğitim Modelimiz yalnızca iş dünyasında en az bir dönem tam zamanlı yer almayı kapsamıyor. Akademisyenlerden öğrencilere, uygulama ve araştırma merkezlerinden teknoloji yarışmalarına, birlikte yapılacak projelerden özel etkinliklere kadar geniş bir alanı tetikliyor. Tanış olmak ve birlikte yol alacak güveni sağlamak sorunların çözümüne ve ihtiyaçların giderilmesine neden oluyor. Çözümün bir parçası olma hedefimiz doğrultusunda adımlar atmaktan ve birliktelikler oluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. SUBÜ Kariyer Zirvesi 24’ de kurulan yeni ilişkiler ve tanıtılan yeni yetkinliklerle pozitif çıktılar üretilmesine vesile olacaktır. Zirvenin gerçekleşmesinde yoğun emek gösteren çalışma arkadaşlarıma, öğrencilerimize ve iş dünyası temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kariyer zirvelerini her yıl daha da geliştirerek gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirten SUBÜ KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Gökdemir Ekici, “Bir önceki zirvede olduğu gibi yine tüm birimlerimizde kariyer etkinliklerimiz düzenlendi. Ancak bu yılın yeniliği etkinliklerimizi tek bir hafta yerine Mayıs ayı içerisinde farklı tarihlere yayarak gerçekleştirmemiz oldu. Böylece farklı birimler arasındaki öğrenci hareketliliğini de sağlamış olduk. Öğrencilerimiz önceden ilan edilen etkinlik programına göre hem kendi birimlerindeki hem de farklı birimlerdeki etkinliklere katılım sağlayabildiler. Zirveye katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, birim yöneticilerimize, kariyer temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.