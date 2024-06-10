Pendik Belediyesinin bu yıl 3.sünü düzenlediği yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde, babasıyla kimi futbol kimi de satranç oynadı. En renkli anlar karaoke etkinliğinde yaşandı.

Pendik Millet Bahçesi birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Martı Çocuk Akademisi’nin sezon kapanışının ardından bu kez Millet Bahçesi’nde ’En Baba Festival’ düzenlendi. Pendik Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiği festival yine renkli anlara sahne oldu. Festivale bu yıl 5 bin kişi katıldı.

Babasıyla kimi futbol kimi de satranç oynadı

Babalar Günü’nün Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle bu yıl erkene alınan Geleneksel En Baba Festival’de koca ayaktan güreşe, masa tenisinden futbola çok sayıda etkinlik düzenlendi. Kimi çocuklar babasıyla futbol kimi de satranç oynadı. Yaklaşık dört saat süren festivalde en renkli anlar karaokede yaşandı. Şarkı söylemekte zorlanan babalar izleyenleri güldürdü.