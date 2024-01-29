Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla karla mücadelede etti.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, yollarda buzlanma olmaması için nöbetteydi. Kar yağışının yollarda buzlanma ve kapanmaya sebep olmaması için 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla tuzlama ve küreme çalışması yapıldı.

Bıçaklı tuzlama aracı, grayder, kanal kazıyıcı yükleyici, vinç, ekskavatör gibi iş makineleriyle sahada olan karla mücadele ekipleri, 30 bin ton buz çözücü tuz rezervine sahip. 18 tır sahada tuz nakli için çalışırken, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yollar güvenli hale getirdi.

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 40 traktöre takılan kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuluyor.