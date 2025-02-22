Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede karla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesiyle sahada olan ekipler, vatandaşların sorun yaşamaması adına aralıksız çalışıyor. Yüksek kesimler başta olmak üzere tüm ilçelerde görev yapan ekiplerin karla mücadele mesaisi sabahın ilk saatlerinde başlıyor ve direksiyon başında 12 saat boyunca sürüyor. Büyükşehir ekipleri 12 saatlik zor şartlardaki mesainin ardından 12 saat istirahat edebiliyor. Sabah görev yerlerini öğrenen ekipler, direksiyon başına geçerek karla mücadeleye başlıyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücülerin gidecekleri yere sorunsuz ulaşması için canla başla çalışan ekipler, altyapı ekiplerine, yolda kalan vatandaşlara, kurtarma ekiplerine ve sağlık hizmetlerine de destek veriyor.

İki vardiya şeklinde görev yapan ekipler, başta ana hatlar olmak üzere 12 ilçe ve sorumluluk alanındaki tüm kırsal bölgelerde aralıksız çalışıyor. Otobüs durakları, üst geçitler, hastane önleri, kaldırımlar ekipler tarafından düzenli bir şekilde kardan temizleniyor.