Casper, yarıyıl tatili döneminde gençler ve ailelere yönelik ürün alternatiflerini duyurdu. Eğlence, performans ve paylaşım odaklı ürün gamıyla marka, tatil süresince öğrencilerin hem boş zamanlarını değerlendirmelerine hem de dijital ortamlarda etkileşimlerini sürdürmelerine imkân tanımayı hedefliyor. Açıklanan ürün seçenekleriyle gençlerin birlikte üretme ve rekabet deneyimini yaşamaları amaçlanıyor.



Problem çözme gibi becerilerin desteklenmesi hedefleniyor

Karne hediyesi arayışında olan aileler için Casper, Nirvana ve Excalibur serileri altında farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik modeller sunuyor. Dijital teknolojilerle iç içe büyüyen gençlere hitap eden bu ürünlerin, tatil sürecinin yalnızca dinlenme değil aynı zamanda gelişim ve motivasyon dönemi olarak değerlendirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor. Bu kapsamda odaklanma, stratejik düşünme, takım çalışması ve problem çözme gibi becerilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Casper'ın Nirvana serisinde yer alan X650.1342-8Q00X-G-F modeli 25 bin 320 lira, S100.1362-DE00A-G-F modeli ise 37 bin 900 lira fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu modeller, günlük kullanım, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarına yönelik dengeli performans özellikleriyle öne çıkıyor.

Excalibur serisinde ise G870.1362-BE50X-C modeli 54 bin 655 TL, G915.1362-BE60A-C modeli 63 bin lira ve G915.1362-CQ70A-C modeli 71 bin 999 lira fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor. Yüksek performans ve donanım özellikleriyle konumlandırılan bu modellerin, yarıyıl tatili boyunca kesintisiz kullanım imkânı sağlaması ve karne hediyesi alternatifleri arasında yer alması planlanıyor.

Kaynak: İHA