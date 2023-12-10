İş Bankası yılın son market kampanyasını duyurdu. Kasım ayında başlatılan kampanya 10 Aralık tarihinde sona erecek. Market alışverişine 400 TL anında indirim fırsatından kimler, nasıl faydalanacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Gıda market alışverişini ucuzlatacak o özel teklif İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası Maximum Kart sahipleri için başlatılan kampanya gıda alışverişini ucuzlatıyor. Market harcamalarında sunduğu ayrıcalıklı tekliflerle bütçeyi koruyan İş Bankası bu kez 400 TL'ye kadar maxipuan hediye eden kampanyasını duyurdu.

400 TL MaxiPuan Nasıl Kazanılır?

İş Bankası'nın bütçeyi koruyan gıda kampanyasından faydalanmak isteyenlerin maximum mobil uygulama üzerinden veya İşCep uygulaması aracılığı ile market kampanyasına katılması gerekiyor. Daha önceden İş Bankası hesabı bulunmayanlar görüntülü görüşme yolu ile “müşteri olma” adımlarını tamamlayarak kampanyaya katılabilir.

10 Aralık tarihine kadar devam edecek kampanya maximum anlaşmalı marketlerden tek seferde yapılacak alışverişlerde geçerlidir. 600 TL ve üzerindeki ilk peşin market alışverişinden sonra yapılacak farklı günlerdeki 600 TL ve üzeri her peşin alışverişler için 40 TL toplamda 400 TL maxipuan kazanılır. İsteyenler kazandıkları maxipuanları maximile olarakta kullanabilir.

İş Bankası ile İndirimli Gıda Alışverişi Nasıl Yapılır?

İş Bankası'nın harcadıkça kazandıran market alışverişi kampanyasına katılmak isteyenlerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

Maximum mobil uygulamasına giriş yapınız.

“Kampanyalar” kategorisine geçiniz.

İlgili kampanyanın altında yer alan “katıl” butonuna tıklayınız.

İndirimli Gıda Kampanyasına Kimler Katılabilir?

Kampanya dönemi boyunca her hak sahibi alışveriş öncesinde veya sonrasında katılım işlemini gerçekleştirebilir. İş Bankası Maksimum kart sahipleri, İş Bankası bankamatik kart sahipleri yaptıkları alışveriş sonucunda kampanyaya katılabilir. Market sektöründe belirtilen mağazaların sanal uygulamaları ya da mobil uygulamaları üzerinden yapılacak alışverişlerde kampanyaya dahildir.

400 TL MaxiPuan Ne Zaman Hesaba Yatar?

Kampanya dönemi boyunca kazanılan maxipuanlar 15 Aralık 2023 tarihinde hesaba aktarılır. Kullanılmadığı takdirde 31 Ocak 2024 tarihine kadar hesapta tutulan bakiye banka tarafından geri alınır. Her hak sahibi en fazla 400 TL kazanabilir. Puan yüklemeleri asıl karta gerçekleştirilir.