Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kartal’da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin, üniversite eğitimi alan çocukları için başlatılan Eğitim Desteği Yardımı’ndan bu sene 665 öğrenci faydalandı.

Kasım ayında alınan başvurular neticesinde, Üniversite Eğitim Desteği Yardımı’ndan faydalanacak öğrenciler için verilen 3 bin TL nakdi yardım ödemelerinin ilk ödemesi olan bin 500 TL, 19 Ocak Cuma günü öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Kartal Belediyesi’nden gelen bilgilendirme SMS’ini alan öğrenciler, TC kimlik numaralarına yatan eğitim yardımını alabilmek için en yakın Halk Bankası ATM’sini kullanarak yine bankadan gelecek kod ile eğitim yardımını çekebilecek. Eğitim yardımının ikinci taksiti daha sonra hesaplara aktarılacak.

Umut dolu yarınlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamasında, “Sevgili gençler, yarınlarımızı sizler inşa ediyorsunuz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, geleceğiniz için çalışıp emek verdiğinizin farkındayım. Hayat, birçok fırsat ve macera sunuyor. Unutmayın ki, her zorluk bir deneyim, bir öğrenme fırsatı. Her birinizin potansiyeli sınırsız. Sınırları aşmak ve geleceğe ümitle ilerlemek için çok çalıştığınızı da biliyorum. Her adımınız, hayalini kurduğunuz geleceğe sizleri yakınlaştırsın. İnanın ve kararlılıkla ilerleyin.

Ben, her zaman yanınızda olmaya çalışacağım

Genç bir belediye başkanı ve sizler gibi aynı eğitim sürecini yaşamış biri olarak şunu sizinle paylaşmak isterim ki; Kartal Belediyesi olarak bizler, eğitim yolculuğunuzda her zaman yanınızda olacağız. İçinden geçtiğimiz ekonomik şartların zorlu sürecinde bir nebze de olsa sizlere destek vermek için bu yıl da eğitim yardımı uygulamamızı hayata geçirdik. 665 üniversiteli kardeşimiz eğitim desteğimizden faydalanıyor. Umut dolu yarınlar için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.