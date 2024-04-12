Kartal sahil yolunda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kartal Orhantepe Turgut Özal Bulvarı sahil yolunda yaşandı. İddiaya göre seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla attı. Aynı istikamette ilerleyen iki araç da takla atan araca çarpmamak adına manevra yaptıkları sırada kaldırıma çarptı. Yine kaza mahaline doğru aynı istikametten gelen bir başka araç da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kaza neticesinde araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları titiz çalışma sonucu kurtardı. Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı ve güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri araçları güvenli bir şekilde çekicilere teslim etti. Kaza sonrası sahil yolu tedbirli bir biçimde tek şeritten trafiğe açıldı.