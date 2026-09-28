Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 538 TL’den alınırken 6 bin 586 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 977 TL, satış fiyatı ise 6 bin 158 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 589 TL’den alınırken 4 bin 772 TL’den satılıyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 711 TL, satış fiyatı 10 bin 745 TL oldu. Eski çeyrek altın 10 bin 497 TL alış, 10 bin 554 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı 21 bin 421 TL, satış fiyatı 21 bin 483 TL olurken tam altın 42 bin 711 TL’den alınıp 42 bin 842 TL’den satılıyor.