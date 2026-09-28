Kurul, iptal edilen bu talimatların sahiplerine tasfiye sonunda kalan tutardan, sahip oldukları katılma payları oranında ödeme yapılacağını bildirdi.

Ayrıca 16 Eylül 2026 ve daha önceki tarihlerde TEFAS’a iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen alım ve satım talimatlarının da tasfiye sürecine dahil edileceği belirtildi.

İPTAL EDİLEN TALİMAT SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

SPK, 17 Eylül’de TEFAS üzerinden işleme kapatılması nedeniyle talimatları iptal edilen yatırımcıların durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

Buna göre, iptal edilen talimatların sahiplerine fonların tasfiye sürecinin ardından oluşacak tasfiye bakiyesinden ödeme yapılacak. Ödemeler, yatırımcıların fondaki katılma payı sahipliği oranları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Böylece 17 Eylül’de verdiği alım veya satım talimatı fonların işleme kapatılması nedeniyle iptal edilen yatırımcıların hakları tasfiye süreci kapsamında değerlendirilecek.

TEMERRÜT NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEYEN TALİMATLAR DA KAPSAMDA

SPK ayrıca, 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde yer alan tasfiye usul ve esaslarının A/6 maddesinin uygulanmasına ilişkin önemli bir ayrıntıya daha dikkat çekti.

Kurulun açıklamasına göre, 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS’a iletilmiş olmasına rağmen fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen alım ve satım talimatları da tasfiye kapsamında değerlendirilecek.

Bu kapsamdaki yatırımcıların işlemleri de tasfiye sürecinde dikkate alınarak ilgili usul ve esaslar doğrultusunda sonuçlandırılacak.

TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

SPK’nın açıklamasıyla birlikte, tasfiyeye alınan yatırım fonlarında özellikle 16 ve 17 Eylül tarihlerinde verilen talimatların nasıl değerlendirileceği netleşmiş oldu.

17 Eylül’de TEFAS üzerinden verilen ancak fonların işleme kapatılması nedeniyle iptal edilen talimatların sahipleri ile daha önce verilen fakat temerrüt veya fiyat açıklanmaması nedeniyle sonuçlandırılamayan talimat sahiplerinin hakları tasfiye süreci kapsamında korunacak.