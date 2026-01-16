Çağdaş bir mimari doku

Topselvi Mahallesi Perlit Sokak'ta, depreme dayanıksız ve miadını doldurmuş 38 daire 11 parsel üzerinde yerini alacak güvenli ve modern konutlar için ilk kepçe vuruldu. Başkan Gökhan Yüksel'in de bizzat katıldığı yıkım töreninde, mahalle sakinleri minnettarlığını ifade etti. Kartal'ın çehresini değiştirecek dönüşüm, Kartal Belediyesi'nin insan odaklı belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Yıllardır süregelen karmaşık mülkiyet sorunlarını ve aşılmaz görülen engelleri birer birer aşan Kartal Belediyesi, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla bölgedeki kaotik yapıyı sonlandırarak yerine çağdaş bir mimari doku kazandıracak. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları ve mahalle sakinlerinin katıldığı yıkım töreninde dönüşümü gerçekleşecek binalara ilk kepçe vuruldu.

'Dönüşümde başarı hikayemiz devam ediyor'

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yıkım töreninde yaptığı konuşmada, Kartal'ın depreme dayanıklı bir kent olması için canla başla çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

'Topselvi Mahallemizde yıllardır biriken, çözümü imkansız gibi görülen o kronik ve yorucu sorunları, ortak akıl ve sarsılmaz bir iradeyle geride bırakıyoruz. Bizim için kentsel dönüşüm demek, sadece beton blokların yenilenmesi demek değil kentsel dönüşüm, bir annemizin gece yatağına başını koyduğunda hissettiği o eşsiz güven duygusudur, bir çocuğumuzun modern parklarda özgürce ve neşeyle koşturabilmesidir.

Kartal'ı depreme karşı dirençli, estetik ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için mesai arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz, canla başla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, 'yerinde dönüşüm' ve 'gönüllü dönüşüm' ilkelerimizden asla taviz vermedik. Bugün burada 38 dairemizin dönüşümü için vurduğumuz her kepçe darbesi, aslında eskimiş, yorgun ve riskli bir geçmişe veda; sağlam, ferah ve estetik bir geleceğe ise 'merhaba' demektir. Komşularımız bu süreçte çok beklediniz, çok emek verdiniz. Ancak bugün sergilediğimiz bu kararlı duruş, tüm yerel yönetimlere ışık tutacak niteliktedir. Biz, Kartallı komşularımızın hayat standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için titizlikle hazırlanmış, yenilikçi ve insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeden, kimseyi mağdur etmeden, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla bu devasa dönüşüm hamlesini ilçemizin her sokağına yayacağız.'