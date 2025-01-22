Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da yer alan Grand Kartal Otel, hem konforu hem de sunduğu yüksek kaliteli hizmetlerle kayak tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde otelde meydana gelen yangın, pek çok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı. Bu üzücü olay sonrası, otelin sahibi ve geçmişi hakkında aramalar hız kazandı.

Grand Kartal Otel, 1998 yılında hizmete girmiştir ve Kartalkaya Kayak Merkezi’nin kalbinde yer alır. Otelin kurucusu, Rizeli iş insanı Mazhar Murtezaoğlu’dur. 1960 yılında Bolu’ya yerleşerek bölgedeki turizmi geliştirmek için birçok yatırım yapmıştır. İlk olarak Bolu Dağı Kantini’ni kuran Murtezaoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini 1974 yılında atmıştır. Ardından, bölgenin ilk otellerinden biri olan Kartal Otel’in inşasına başlamış ve 1998 yılında Grand Kartal Otel’i hizmete sunmuştur.

Mazhar Murtezaoğlu’nun 2019 yılında 93 yaşında vefatının ardından, otelin yönetimi ailesine devredilmiştir. Grand Kartal Otel’in yönetimi, Murtezaoğlu’nun kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül tarafından üstlenilmiştir. Halit Ergül, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği’nin başkanlığını da yürütmektedir. Bu durum, otelin işletmesinin profesyonel bir şekilde devam ettiğini ve Murtezaoğlu ailesinin mirasının korunarak geliştirilmesini sağlamaktadır.

Grand Kartal Otel, 2000 metre rakımda konumlanarak, misafirlerine hem kayak hem de doğa ile iç içe bir tatil imkanı sunmaktadır. Otel, İstanbul’a 3 saat, Ankara’ya ise 2 saatlik bir mesafede yer alır. Yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile kayak ve snowboard tutkunlarına hitap eden otel, aynı zamanda dağ manzaralı odaları, geniş konaklama alanları ve her şey dahil konsepti ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca, merkezi ısıtma sistemi ve konforlu olanakları sayesinde, misafirlerine huzurlu ve rahat bir konaklama deneyimi yaşatmaktadır.

Bu otel, Kartalkaya Kayak Merkezi’nin en önemli tesislerinden biri olarak, Türkiye'nin en popüler kayak noktalarından birinde konforlu bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi olmaya devam etmektedir.