Kartepe Belediyesi 2026 bütçesini 2,45 milyar TL olarak oy birliğiyle kabul etti.

Kartepe Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi olan 2026 mali yılı bütçesi, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi’nin "2026 mali yılı performans programı" ve "2026 mali yılı bütçesi" oy birliğiyle kabul edildi. Kartepe Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi 2 Milyar 450 Milyon TL olarak belirlendi. 2026 bütçesi, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.