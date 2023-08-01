Kartepe Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında 9 gündem maddesi karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Derbent, Şirinsulhiye, Fatih Sultan Mehmet, Uzunbey, Ertuğrulgazi ve Uzunçiftlik Mahalleleri uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği, Maşukiye Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ve “Ek bütçe" maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis gündeminde yer alan Derbent, Eşme, Dumlupınar ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği maddeleri oy birliği ile İmar Komisyona havale edildi.