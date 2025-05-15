Geçtiğimiz Eylül ayında kurulmasına rağmen kısa sürede dikkat çeken koro, daha önce gerçekleştirdiği konserlerin ardından bu kez uluslararası bir etkinlikte adından söz ettirdi.

Muğla Valiliği’nin himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin koordinasyonuyla gerçekleşen şenlik; 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Yurt içi ve dışından 70 koronun ve yaklaşık 2 bin 500 koristin yer aldığı organizasyonda Nilüfer Çocuk Korosu, sahnede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Koro, alanında uzman değerlendirme kurulu tarafından “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü” ile birlikte “Jüri Özel Ödülü”nü kazanarak Nilüfer’in ve Bursa’nın kültürel alanda tanıtımına büyük katkı sağladı.