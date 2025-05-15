 Geçtiğimiz Eylül ayında kurulmasına rağmen kısa sürede dikkat çeken koro, daha önce gerçekleştirdiği konserlerin ardından bu kez uluslararası bir etkinlikte adından söz ettirdi.

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Muğla Valiliği’nin himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin koordinasyonuyla gerçekleşen şenlik; 7-11 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Yurt içi ve dışından 70 koronun ve yaklaşık 2 bin 500 koristin yer aldığı organizasyonda Nilüfer Çocuk Korosu, sahnede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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Koro, alanında uzman değerlendirme kurulu tarafından “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü” ile birlikte “Jüri Özel Ödülü”nü kazanarak Nilüfer’in ve Bursa’nın kültürel alanda tanıtımına büyük katkı sağladı.

Kaynak: Bülten