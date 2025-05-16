Kartepe Belediyesi, ilçenin ulaşım konforunu artırmak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yürütülen asfalt serimi çalışmalarıyla gece boyu, Sapmaz Sokak’ta 125 metre, Enes Sokak’ta 70 metre ve Tomurcuk Sokak’ta 55 metre olmak üzere toplam 250 metrelik alanda 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ballıca ve Beylerbeyi Sokak’ta yapılan çalışma kapsamında toplam 250 metre uzunluğundaki yol güzergâhı yenilendi. Çalışmalarda 530 ton asfalt kullanılarak yol konforu ve trafik güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman gece de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerle birlikte sahada olan Başkan Kocaman, "Kartepe’de büyük bir alt yapı çalışması yapıldı. Alt yapı çalışması biten sokaklarda da hızlıca asfalt serimini yapıyoruz. Ekiplerimiz gündüz farklı sokakta, akşam farklı sokakta gece gündüz aralıksız çalışıyor. Bu akşam ekiplerimiz 400 ton asfalt serimi gerçekleştiriyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Her sokağımızda, her mahallemizde vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli yollar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA