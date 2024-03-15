Kartepe’de vatandaşlar Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde eğleniyor.

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan ayı etkinlikleri çocuklara öz kültürlerini tanıma fırsatı sunarken, Ramazan akşamlarına özlem duyan 7’den 77’ye tüm vatandaşları değişik aktivitelerle buluşturuyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında, geleneksel eğlencelerin yanı sıra meddah gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, ateşbaz, jönglör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinlik gerçekleştiriliyor. Osmanlı dönemi Ramazan gecelerinin yaşatıldığı etkinlikte misafirlere ücretsiz Osmanlı macunu, pamuk şeker, popcorn ve çay ikram ediliyor.