Çanakkale Eceabat açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2’si bebek 8 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. Başta Sahil Güvenlik Komutanlığımız olmak üzere tüm kurumlarımız tarafından arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanları kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 8 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.