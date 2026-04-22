Kartepe; Kafkas Vakfı ve Irschen Belediyesi Tarih Derneği iş birliğinde, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle hayata geçirilen 'Kültürler Arası Değişim' başlıklı Erasmus+ Gençlik Projesi kapsamında önemli bir uluslararası etkileşime ev sahipliği yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın hazır bulunduğu programa Avusturya'nın Karintiya eyaletine bağlı Irschen Belediyesi Belediye Başkanı Manfred Dullnig, Irschen Belediyesi Tarih Derneği Başkanı Hansgeorg Mandler ve beraberlerindeki heyet; Avrupa Çerkes Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ersan Göztaş, Münih Çerkes Derneği Başkan Yardımcısı Aleyna Göztaş, Uzuntarla Adige Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yenişen, Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan ve Kurucular Kurulu Üyesi Mehdi Çetinbaş katılım sağladı.

Kültürel bağlar güçleniyor

Programın açılışında söz alan Uzuntarla Adige Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yenişen, heyeti Uzuntarla'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür buluşmaların kültürel bağları güçlendirdiğini ve ortak hafızanın canlı tutulmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Geçmişten günümüze dostluk vurgusu

Kafkas Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Mehdi Çetinbaş, heyetin Kartepe'ye gerçekleştirdiği ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, geçtiğimiz yıl Irschen'de gördükleri misafirperverliği memnuniyetle hatırladıklarını ifade etti. Kafkas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Arıhan ise 2025 yılında Drau Katliamı anma programlarında Irschen heyetinin vakıf gönüllülerine ve katılımcılara gösterdiği yakın ilgi ve nezaketi unutmadıklarını belirterek, bu ziyaretin aynı zamanda bir teşekkür niteliği taşıdığını, Uzuntarla mahallesini ve kültürünü tanıtmak istediklerini vurguladı.

Başkan Kocaman'dan birlik mesajı

Başkan Kocaman, bu tür uluslararası buluşmaların yalnızca kurumlar arası iş birliğini değil, aynı zamanda halklar arasında güçlü bağların kurulmasına da vesile olduğunu vurguladı. Kocaman, 'İnanıyorum ki bugün attığımız bu adımlar, yarının daha güçlü iş birliklerine kapı aralayacaktır. Bu tür projeler sayesinde sadece bilgi ve tecrübe paylaşımı değil, aynı zamanda kalıcı dostluklar ve gönül köprüleri de inşa edilmektedir. İnşallah önümüzdeki süreçte daha kapsamlı projelerde yeniden bir araya gelir, bu güzel iş birliklerini daha da ileri taşırız' dedi.

Program, heyetler arasında hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.