Kartepe'de arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve bal üretimini artırmak amacıyla üreticilere kovan ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, dağıtım programı kapsamında ilçedeki arıcılarla bir araya geldi. Arıcılığın hem doğa hem de tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kocaman, yerel üreticileri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirterek arıcılara bereketli bir sezon diledi.

Programa katılan Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Meral Deniz de üretime ve arıcılığa verdiği desteklerden dolayı Başkan Kocaman'a teşekkürlerini iletti.

Kartepe Belediyesi tarafından sağlanan kovan ve ekipman desteğiyle, ilçedeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin daha verimli bir üretim sezonu geçirmesi hedefleniyor.